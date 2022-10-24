"Росія може готуватися до провокації із застосуванням "брудної бомби" - МЗС Латвії

Рінкевич зауважив, що від Росії можна очікувати на будь-які сценарії дій.

У Росії є достатньо ресурсів для ведення тривалої війни в Україні, зараз диктатор Володимир Путін сподівається на "втому" Заходу.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич 24 жовтня в ефірі LTV.

За його словами, у Росії зараз сподіваються на "втому" Заходу й намагаються негативно вплинути на громадську думку. Тому, на його думку, країнам Заходу важливо зберігати єдність в наданні допомоги Україні.

Наразі, за його словами, Україні слід надати не лише військову, а й фінансову допомогу, щоб допомогти пережити зиму і відновитися від російських атак.

Рінкевич зауважив, що від Росії можна очікувати на будь-який розвиток дій, знаючи, що ситуація навколо Херсона складається несприятливо для країни-агресорки.

"На жаль, від Росії можна очікувати будь-яких сценаріїв дій, знаючи, що ситуація в Україні, в околицях Херсона, розвивається несприятливо для Росії... Н е виключено, що Росія готує якісь провокації, включно з використанням "брудної бомби" в Україні"", - висловився латвійський міністр.

Оцінюючи телефонні розмови міністра оборони РФ Сергія Шойгу з міністрами оборони кількох країн про те, що буцімто "Україна може застосувати "брудну бомбу", латвійський політик припустив, що Росія готується до провокацій або намагається відвернути увагу від нападів Росії на цивільну та критичну інфраструктуру України.

"Навряд чи зараз Росія буде відкрито застосовувати тактичну ядерну зброю, але, скажімо, якісь інші провокації, також так звані "брудні бомби"... Наразі нічого не можна виключати", - вказав він.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів низку телефонних розмов із міністрами оборони Франції, Туреччини і Великої Британії, під час яких "висловив стурбованість у зв'язку з нібито можливим застосуванням Україною "брудної бомби".

Водночас керівник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі.

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