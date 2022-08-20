"Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке", - Зеленський

Найближчого тижня слід очікувати особливої жорстокості з боку Росії. Варто не нехтувати повітряними тривогами, адже окупанти можуть запускати ракети та снаряди в будь-яке місце в Україні.

Протягом тижня, коли Україна відзначає свій 31-й День Незалежності (24 серпня), Росія може завдати потужних та жорстоких ударів.

Про це у вечірньому зверненні 20 серпня сказав президент України Володимир Зеленський.

"Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але як і будь-який інший тиждень за ці пів року Росія робила те саме постійно - гидке і жорстоке", - сказав Зеленський.

Президент додав, що "одне з ключових завдань ворога – принизити нас, українців, знецінити наші можливості, наших героїв, поширити зневіру, страх, поширити конфлікти… Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості".

Зеленський закликав українців бути міцними та стійкими.

"Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям – стільки, скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі їхні удари і за терор – за Харків і Донбас, за "Азовсталь" і Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу, Ірпінь, за всі міста… Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб вистояти та пройти весь шлях до української перемоги. Тому тримаємося разом! Допомагаємо одне одному! Відновлюємо зруйноване! Боремось за всіх наших людей. І вболіваємо за тих, хто представляє Україну, сьогодні – обов’язково за Усика, наш хлопець!", - сказав президент.

Читайте також: