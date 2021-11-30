Росія може спробувати знову перекроїти кордони в Європі: чим допоможе Україні Захід

Росія може спробувати знову перекроїти кордони в Європі: чим допоможе Україні Захід

За словами Кулеби, російським вторгненням українці чинитимуть жорсткий опір.

В Латвії на саміті НАТО зібралися міністри закордонних справ Альянсу, щоб обговорити можливе російське вторгнення на територію України. На саміт спеціально запросили українського очільника МЗС Дмитра Кулебу. Напередодні той заявив – Росія може спробувати знову перекроїти кордони в Європі, утім українці чинитимуть жорсткий опір.

Про те, як готові в НАТО заступитися за Україну - 30 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, і НАТО, і Сполучені Штати фіксують накопичення російських військ біля українських кордонів. В Альянсі занепокоєні і попереджають Москву – вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки.

Також читайте Путін сказав, чи має намір РФ нападати на Україну

Про це говорять і в Сполучених Штатах. Так про жорсткі заходи в разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну попереджав сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Наразі дозвольте мені лише повторити, що будь-які ескалаційні дії Росії були б серйозним занепокоєнням для Сполучених Штатів, так само як і для Латвії. І будь-яка нова агресія призведе до серйозних наслідків", - зазначив він.

"Це буде висока ціна для Росії, якщо вона знову застосує силу проти незалежної суверенної країни України. Ми вже демонстрували, що можемо відповідати сильними економічними і політичними санкціями, ми також посилили військову присутність у регіоні, щоби захистити наших партнерів від російської агресії", - зазначив генсек НАТО Йенс Солтенберг.

Також читайте Ердоган запропонував роль посередника між Зеленським та Путіним

Натомість Москва звинувачення відкидає. Російський президент Володимир Путін застеріг Україну від розміщення в себе інфраструктури НАТО і заявив, шо це для Кремля червона лінія.

"Якщо на території України виникнуть комплекси якісь ударні, то підлітний час до Москви буде у 07-10 хвилині, а у разі розміщення гіперзвукової зброї - 5 хвилин...Створення таких загроз для нас і є "червоні" лінії, але я сподіваюся, що цього не дійде", - погрожує президент РФ.

Саміт НАТО: чим допоможе Україні Захід у разі російського вторгнення

Тим часом в саміті НАТО братиме участь і глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Завтра він зустрінеться з главами МЗС Канади, Великої Британії, Угорщини, Нідерландів, а також Латвії, Литви і Естонії.

У спілкуванні з журналістами сьогодні Кулеба підтвердив, що вірогідність російського вторгнення висока і може бути захоплення нових українських територій, тому Кулеба пропонує західним партнерам підготувати нові потужні санкції проти Росії і посилити оборонну співпрацю з Україною.

Нагадаємо:

Генсек НАТО заявив, шо для Альянсу є країни-союзники і країни-партнери. Союзники мають гарантії колективної безпеки, а партнерам - як Україна - можуть допомогти із навчанням і обладнанням.

Читайте також: