Росія може стати економічною колонією Китаю: прогноз директора ЦРУ

Президент РФ Володимир Путін стає ізольованим від Заходу і через зростання залежності держави від Китаю Росія ризикує стати його "економічною колонією".

Про це заявив заявив директор американського ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Sky News.

Під час свого виступу Бернс сказав, що Москва стає "все більше і більше залежною від Китаю".

За прогнозами директора ЦРУ, "в деяких аспектах" Росія "ризикує з часом стати економічною колонією Китаю, залежною від експорту енергетичних ресурсів і сировини".

У повідомленні видання зазначається, що Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі в Москві у березні визнали свою дружбу, а також пообіцяли тісніші стосунки. Однак, схоже, стосунки російського та китайського лідерів стають дедалі нерівнішими.

Нагадаємо, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь оцінив результати візиту Сі до Москви. Він казав, що лідер Китаю гарантував Путіну життя та подальше перебування при владі у разі згоди на все, що запропонує Сі. Експерт гадає, що президент РФ на це погодився.

Водночас на думку посла України в Японії Сергія Корсунського, зараз відбувається "тиха анексія" Китаєм Росії. Зокрема, дипломат звернув увагу на те, що 14% зовнішньої торгівлі РФ вже здійснюється в юанях. А в російському Центральному банку банкірів навіть вчать китайській мові.

Китай пробує перетягнути Францію на свій бік

Читайте також: