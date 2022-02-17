Росія може створити привід для вторгнення до України — Столтенберг

Росія може створити привід для вторгнення до України — Столтенберг

НАТО досі не має чіткого розуміння планів Росії.

У НАТО стурбовані тим, що Росія може створити привід для вторгнення до України.

Про це 17 лютого сказав генеральний секретар Єнс Столтенберг, коментуючи обстріли російськими окупантами прилеглих до лінії розмежування територій України.

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За словами Столтенберга, НАТО досі не має чіткого розуміння планів Росії.

"Ми стурбовані тим, що Росія намагається створити привід для збройного нападу на Україну, досі немає ясності, немає впевненості щодо російських намірів", — сказав Столтенберг під час брифінгу після дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, у Брюсселі міністри оборони країн НАТО зустрілися разом з представниками України та Грузії. Основна тема розмови — відведення військ Кремля та безпека у Чорному морі.

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