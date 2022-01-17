Росія може використати "паспортизацію" в ОРДЛО для ескалації — Зеленський на зустрічі з конгресменами США

Росія може використати "паспортизацію" в ОРДЛО для ескалації — Зеленський на зустрічі з конгресменами США

Зеленський розповів конгресменам, що Росія продовжує масову роздачу російських паспортів на окупованому Донбасі.

Президент Володимир Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США можливі кроки для стримування російської агресії.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Участь у двопартійній делегації Конгресу США взяли сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер.

"Для України, для нашого народу дуже важливо, що сьогодні ви з нами. Це свідчить про незмінну двопалатну, двопартійну підтримку США нашої держави, а також її суверенітету, територіальної цілісності", — сказав президент.

Зеленський розповів конгресменам, що Росія продовжує масову роздачу російських паспортів на окупованому Донбасі. Таким чином Кремль може створити привід для ескалації під виглядом "захисту російських громадян".

Сторони погодилися, що газопровід "Північний потік – 2" є викликом для енергетичної безпеки України та Європи в цілому.

Також Зеленський закликав підготувати превентивний пакет санкцій проти РФ для протидії агресії.

Раніше повідомлялося, що Путін хоче спростити отримання російського громадянства.

Нагадаємо, 24 квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін своїм указом спростив процедуру надання російського громадянства для окремих категорій громадян України. Зокрема, жителів окупованих територій Донбасу.

8 травня 2019 року Кабмін визнав незаконними російські паспорти, видані мешканцям окупованого Донбасу.

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