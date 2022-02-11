Столтенберг заявив, що в НАТО немає визначеності щодо планів Росії / Associated Press

Росія може вторгнутись до України та повалити владу в Києві – Столтенберг

Росія може вторгнутись до України та повалити владу в Києві – Столтенберг

НАТО не піде на компроміси з РФ щодо своїх ключових принципів.

Окрім реального ризику військового вторгнення Росії до України, РФ може спробувати повалити владу в Києві, здійснити гібридні, кібератаки та інші підривні дії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній з президентом Румунії Йоганнісом Клаусом пресконференції у п’ятницю, 11 лютого. Відповідний аудіозапис опублікований на сайті альянсу.

"Зберігається ризик повномасштабного вторгнення, але також є ризик інших агресивних дій будь-якого типу, включно зі спробами повалити владу в Києві, гібридними та кібернетичними атаками та багатьма іншими видами агресії з боку Росії", – сказав Столтенберг.

"У цьому немає визначеності, але відомо, що військове нарощування триває. Ми бачили погрожувальну риторику з російської сторони, і ми знаємо, що багато офіцерів російської розвідки вже діють в Україні. Ми маємо приклади використання Росією сили проти України в минулому", – додав генсек НАТО.

Він назвав приводом для серйозного занепокоєння це поєднання військового нарощування, войовничої риторики та фактів використання російських сил проти сусідів у минулому.

"Ми маємо бути пильними та готовими реагувати, якщо вони (росіяни – ред.) знову використають силу проти України", – наголосив Столтенберг.

Ризик нового збройного конфлікту в Європі

Він констатував, що триває військове нарощування Росії в Україні та навколо неї. Також зберігається ризик нового збройного конфлікту в Європі.

"Кількість російських військ зростає, а час на попередження (про атаку – ред.) зменшується. Водночас у нас немає жодної визначеності (щодо планів Росії – ред.). Ми продовжуємо спроби контакту з Росією, щоб переконати їх провести деескалацію та залучитися, в дусі доброї волі, до політичного діалогу з НАТО та зі союзниками по НАТО", – сказав очільник альянсу.

Столтенберг нагадав, що надіслав нове запрошення до Росії якомога швидше провести наступну зустріч Ради НАТО-Росія, щоб обговорити важливі питання для європейської безпеки, включно зі зниженням ризиків, прозорістю та контролем над озброєнням.

"Але НАТО не піде на компроміси з ключових принципів: права кожної держави обирати власний шлях та нашу здатність захистити та оборонити всіх союзників. Не буде ніколи членів НАТО "першого" та "другого" класу, існують лише союзники по НАТО, як єдине ціле", – наголосив генсек альянсу.

Нагадаємо, як свідчать свіжі супутникові знімки компанії Maxar, Росія продовжує нарощувати свої сили на своїх західних ториторіях, в окупованому Криму та Білорусі. Прибуває додаткове обладнання, тривають приготування для розміщення додаткових військ та техніки.

Окрім того, Генштаб ЗСУ показав мапу розміщення озброєння бойовиків: танки ворога стали дедалі ближчими до лінії розмежування. Так, протягом 10 лютого виявлено та зафіксовано розміщення на окупованій території 148 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських угод.

Запас часу до можливого вторгнення Росії до України скорочується - Єнс Столтенберг | Новини світу

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