Росія може запропонувати США родовища корисних копалин на окупованих землях - WSJ

Мирна угода з Росією може передбачати надання прав на родовища в Україні американським компаніям.

В рамках майбутньої мирної угоди Росія може дозволити американським компаніям добувати корисні копалини на окупованих територіях України.

Про це пише видання WSJ, передає Цензор.НЕТ.

На переговорах в Ер-Ріяді була обговорена пропозиція припинити співпрацю Росії з Китаєм в рамках мирної угоди на вигідних для Москви умовах. Крім того, обговорювався пункт, згідно з яким Росія може запропонувати США обмежити роль Китаю в інфраструктурних проєктах, які зміцнюють стратегічні позиції Росії.

WSJ вказують, що Росія може обмежити відновлення експорту природного газу до Європи з метою підірвати конкурентоспроможність європейської економіки, одночасно дозволяючи збільшити продажі американського зрідженого газу. Крім того, пропонується надати американським компаніям права на розробку родовищ на окупованих українських територіях.

Згідно з газетою, запропоновані умови відображають прагнення Трампа використовувати трансакційний підхід до міжнародної політики. Видання зазначає, що раптова прихильність Трампа до Росії, яку підтримує Путін, частково пояснюється прагненням розвіяти союзи між Москвою та Пекіном. Проте аналітики вказують, що Росія не має значних важелів для послаблення Китаю, і ці відносини є стратегічними, а не тимчасовими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США та Росія погодили чотири принципи за підсумками чотиригодинних переговорів у Саудівській Аравії 18 лютого.

Ми раніше інформували, що на переговорах зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом будуть чітко позначені "червоні лінії” України, які не можна порушити під час мирних домовленостей.

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