Росія мріє про капітуляцію України, але цього ніколи не станеться — Сунак

Росія намагалась завадити проведенню Саміту миру у Швейцарії, бо мріє про капітуляцію України, але цього ніколи не станеться.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Британський премʼєр зазначив, що Кремль намагався зірвати саміт, бо боїться обговорення принципів міжнародного права.

"Нам варто спитати: чому Росія відчуває, що їй аж так загрожує саміт, де обговорюють основоположні принципи територіальної цілісності, продовольчої та ядерної безпеки?", - наголосив Сунак.

Крім того, він нагадав, що незадовго до Саміту миру представник РФ в ООН проговорився, заявивши, що єдиною темою міжнародних зустрічей щодо України має бути "капітуляція".

"Що ж, цього ніколи не станеться. Бо агресія не може й не повинна взяти гору", - відповів Сунак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що його країна наразі не розглядає відправлення своїх військових або солдатів НАТО до України.

Крім того, ми раніше інформували, що в ЄС гнівно прокоментували "мирні" заяви диктатора Путіна.

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