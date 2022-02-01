Росія надіслала запити щодо "гарантій безпеки" усім країнам ОБСЄ — МЗС Фінляндії

У Фінляндії кажуть, що було б доречно обговорити відповідь на листа з цими країнами.
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекке Хаавісто заявив, що Росія надіслала запити щодо "гарантій безпеки" всім країнам-членам ОБСЄ.
Про це повідомляє Yle.
Так, за словами Хаавісто, у листі міститься прохання висловити думку щодо принципу, згідно з яким жодна країна не повинна підвищувати власну безпеку за рахунок безпеки інших країн.
"Водночас, звичайно, робиться посилання на принцип ОБСЄ. Згідно з ним, будь-яка країна може вільно обирати союзи, в які збирається вступати чи не вступати", - сказав фінський міністр.
Крім того, Хаавісто зазначає, що листа надіслали всім країнам ОБСЄ, тому було б доречно обговорити відповідь на нього з цими країнами.
"Наші чиновники вивчають листа та стежать за реакціями інших країн", – повідомив очільник МЗС Фінляндії.
Нагадаємо, Держдеп США повідомив Києву зміст відповіді Москві щодо "гарантій безпеки" і запевнив, що "сюрпризів не буде". Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Москва спеціально висунула нездійсненні вимоги у так званому договорі про "гарантії безпеки".
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