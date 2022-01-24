Росія налякала Ірландію своїм флотом, який тренуватиметься в Атлантиці

Уряд Ірланії стурбований, чи буде Росія під час навчань виконувати так звану "живу стрільбу".

Ірландія висловила стурбованість через "сумнівні військово-морські навчання Росії", заплановані на наступний місяць у виключній економічній зоні (ВЕЗ) країни.

Про це пише Irish Times.

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Управління авіації Ірландії повідомило, що російські військові навчання відбудуться в міжнародних водах за 240 км від південно-західного узбережжя країни. Внаслідок цього, Ірланія висловила стурбованість, чи будуть під час навчань виконувати так звану "живу стрільбу".

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені 23 січня підтвердив, що "російські військово-морські навчання мають відбутися на початку лютого у виключній економічній зоні Ірландії, але не в територіальних водах Ірландії".

"На тлі поточної політичної та безпекової ситуації в Європі Міністерство закордонних справ Ірландії висловило ряд занепокоєнь російській владі щодо цих навчань. Ми обговоримо цю тему найближчими днями", — сказав Ковені.

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Очільник МЗС Ірландії зазначив, що міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в понеділок, 24 січня, у Брюсселі, де Ковені збирається обговорити навчання РФ "на основі безпекової ситуації в Європі, з особливим акцентом на російсько-українському конфлікті". При цьому, Ковені підкреслив, що Ірландія "повторно підтвердить свою абсолютну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

Крім того, як "запобіжний захід" за прикладом інших держав ЄС, уряд Ірландії рекомендує своїм громадянам уникати необхідних поїздок до України, а громадянам Ірландії, які проживають або подорожують до України — реєструватися в посольстві Ірландії в Києві.

Нагадаємо, до України прибула друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це 80 тонн зброї. Президент Джо Байден, як пише американська преса, також міркує над розміщення кількох тисяч американських військових, кораблів та авіації у країнах Балтії і Східної Європи. На тлі загрози війни США, Британія, Німеччина та Австралія починає евакуацію співробітників своїх посольтсв у Києві.

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