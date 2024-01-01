Росія намагається консолідувати окуповані українські території через інформаційний простір - ISW

Перший заступник глави Адміністрації Президента РФ Сергій Кирієнко очолює заходи щодо консолідації соціокультурного контролю над окупованими територіями України через інформаційний простір.

Про це інформує Інститут дослідження війни ISW.

Окупаційний "губернатор" Запорізької області Євген Балицький заявив, що зустрічався з Кирієнком 31 грудня під час зустрічі з «працівниками культури» в окупованій Запорізькій області.

Повідомляється, що Кирієнко та Балицький обговорили розвиток культурних програм російського керівництва в окупованій Запорізькій області на 2024 рік, зокрема створення медіаконгломерату «Нові регіони», який працюватиме над медіапроєктами в тимчасово окупованій Україні за підтримки федерального уряду РФ.

Також читайте Загарбники посилюють тиск на жителів окупованих території, які не хочуть брати російський паспорт

У червні російські ЗМІ повідомили, що російська окупаційна влада почала спроби переформатувати інформаційний простір за допомогою єдиних і централізованих медіаагентств.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія намагається змінити демографічний склад на окупованій Луганщині.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники шукають на окупованих територіях людей, які за гроші свідчитимуть проти України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.