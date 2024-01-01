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Росія намагається консолідувати окуповані українські території через інформаційний простір - ISW

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Росія намагається консолідувати окуповані українські території через інформаційний простір - ISW

Росіяни здійснюють примусову інтеграцію українських громадян у російську соціокультурну, економічну, військову систему на окупованих територіях. / Фото: Associated Press

Росіяни прагнуть консолідації адміністративного контролю над анексованими територіями.

Перший заступник глави Адміністрації Президента РФ Сергій Кирієнко очолює заходи щодо консолідації соціокультурного контролю над окупованими територіями України через інформаційний простір.

Про це інформує Інститут дослідження війни ISW. 

Окупаційний "губернатор" Запорізької області Євген Балицький заявив, що зустрічався з Кирієнком 31 грудня під час зустрічі з «працівниками культури» в окупованій Запорізькій області.

Повідомляється, що Кирієнко та Балицький обговорили розвиток культурних програм російського керівництва в окупованій Запорізькій області на 2024 рік, зокрема створення медіаконгломерату «Нові регіони», який працюватиме над медіапроєктами в тимчасово окупованій Україні за підтримки федерального уряду РФ.

У червні російські ЗМІ повідомили, що російська окупаційна влада почала спроби переформатувати інформаційний простір за допомогою єдиних і централізованих медіаагентств. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія намагається змінити демографічний склад на окупованій Луганщині.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники шукають на окупованих територіях людей, які за гроші свідчитимуть проти України.

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Дата публікації
Перегляди
190
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