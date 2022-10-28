Росія намагається нав'язати ООН свої абсурдні теорії змов - США

Росія звинувачує інші країни в тому, що порушує сама

Бажання росіян змусити Раду Безпеки ООН обговорювати їх постійні твердження про те, що нібито в Україні діють "таємні біологічні лабораторії" - це марна трата часу.

Таку заяву на засіданні Радбезу ООН зробила постійна представниця США при організації Лінда Томас Грінфілд, повідомляє Укрінформ.

Вона зазначила, що Росія пропонує всім повірити в її теорії змов, які більше не викликають ні в кого довіри.

Грінфілд підкреслила, що Україна не займається ніякими біологічними розробками, а США не надають ніякої допомоги в даній сфері. Більш того, всі твердження Москви про те, що нібито в Україні використовують птахів, комах і тварин для поширення інфекцій на території РФ - є повним абсурдом.

Вона зазначила, що такі види біологічної зброї були б не менш небезпечні для всього європейського континенту, та, перш за все, для самої України.

Грінфілд заявила, що США дійсно надають допомогу Україні в роботі її медичних лабораторій, але така практика поширена і в інших країнах, керівництво яких намагається захистити своє населення від інфекційних захворювань.

Вона зазначила, що Україна і США поважають і чітко виконують Конвенцію про біологічну зброю, чого не можна сказати про саму Росію.

«Саме Москва тривалий час підтримувала програму біологічної зброї всупереч міжнародному праву. І саме Москва має добре задокументовану історію використання хімічної зброї, а також покривання режиму Асада, який неодноразово застосовував хімзброю», - наголосила Томас Грінфілд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МАГАТЕ перевірить два ядерних об'єкти в Україні після фейків Росії про "брудну бомбу".

Також ми раніше інформували, навіщо Росія "спамить" ООН абсурдними звинуваченнями на адресу України.

ООН ігноруватиме погрози Росії і налаштована розслідувати походження дронів-камікадзе

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