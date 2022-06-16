Росія намагається силою пересунути кордони всередині Європи і це неприйнятно – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що своїм вторгненням до України Росія намагається силою пересунути кордони всередині Європи та наголосив, що це неприйнятно.

Шольц також висловив захоплення мужністю українських військових, які протистоять війська РФ.

Про це він сказав на пресконференції 16 червня в Києві після зустрічі з лідерами України, Франції, Італії та Румунії.

"Мужність українських солдатів дуже велика, вона викликає захоплення – те, як українці боряться зі вторгненням Росії. Дуже зрозуміло, що цей напад на україну означає зміну епох, тому що Росія намагається силою пересунути кордони всередині Європи. І це неприйнятно. Тому Німеччина разом з іншими країнами світу з першого дня стала на бік України. Ми підтримуємо Україну в захисні її суверенітету і територіальної цілісності", – заявив канцлер ФРН.

Нагадаємо, 16 червня в Україні з візитом перебувають чотири європейські лідери: президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс. ТСН.ua зібрав їхні головні заяви.

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