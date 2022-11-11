Росія намагається залякати Європу, бо "м'яка сила" більше не діє - політолог

Росію у Європі майже ніхто більше не сприймає як "нормальну країну"

Росія більше не може впливати на Європу так званою "м'якою силою", тому використовує тільки залякування та шантаж.

Таку думку висловив політолог, директор Центр демократичних принципів (Відень) Антон Шеховцов, пише Укрінформ.

Він зазначив, що раніше росіяни намагались створити імідж своєї країни, з якою можуть бути проблеми, але вона ні чим не відрізняється від інших.

"Але зараз Росія зрозуміла, що це все вже не працює, оскільки її поведінка зробила її жахливо токсичною. І тому вони використовують тепер виключно палку – погрозу ядерної війни, шантаж припинення енергопоставок тощо", - сказав Шеховцов.

Політолог зазначив, що наразі російські позиції на Заході дуже впали, від Москви тікають навіть ті "друзі", які не зробили цього після анексії Криму у 2014 році. Зараза у Кремля лишилось лише дві нейтральні країни - Китай та Індія.

"Щодо Європи, то там немає жодної великої політичної сили, яка б відкрито підтримувала Росію. Проросійську повістку в Європі можуть просувати хіба що різні антисистемні маргінальні рухи, які перебувають завжди в опозиції до всього, що роблять уряд та правлячі еліти", - заявив Шеховцов.

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Крім того, у Росію може ще лишатись підтримка серед окремих бізнесменів, які готові знову працювати з росіянами, коли це буде можливо.

Коментуючи проросійську позицію прем’єра Угорщини, Шеховцов вказав на те, що "історично так склалося, що у великих європейських конфліктах Угорщина ніколи не займала правильну сторону історії", і тому "зараз ми бачимо таку історичну неперервність".

При цьому політолог додав, що у Кремля може бути сильний компромат на Віктора Орбана, тому він вимушений підтримувати Росію.

Нагадаємо раніше повідомлялося, що у Франції заявили про зіткнення країн Заходу з Росією у стратегічній перспективі.

Також ми інформували, що Вашингтон та його союзники не бачать перспектив скорого припинення війни в Україні шляхом переговорів.

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