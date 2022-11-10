Росія намагається знову відкинути загрозу ядерної війни - Bloomberg

Російські дипломати в останній час намагаються спростувати зростаючі побоювання світової спільности, що Кремль може застосувати ядерну зброю у війні проти України, пояснюючи, що її використання проти звичайних сил відбудеться лише в тому випадку, якщо під загрозою буде існування країни.

Про це пише видання Bloomberg.

Видання пише, що російські дипломати поширили серед своїх колег з Міжнародного агентства з атомної енергії у Відні записку, яка була другою спробою Кремля цього місяця прояснити свою атомну доктрину.

Журналісти видання зазначають, що Президент РФ Володимир Путін у вересні посилив побоювання ескалації, попередивши, що Росія використовуватиме всі доступні засоби для захисту частин України, які вона незаконно анексувала.

Згідно з документом, ядерна стратегія Росії дозволяє їй «гіпотетично вдатися до ядерної зброї», атака буде здійснена лише у відповідь на перше застосування іншою країною або якщо «саме існування держави знаходиться під загрозою. Найнегайніше завдання — уникнути будь-якого військового зіткнення ядерних держав».

Натяки Путіна на можливе використання ядерної зброї разом із більш агресивними погрозами з боку інших кремлівських чиновників викликали засудження з боку США та їх союзників, а також завуальовану критику з боку Китаю та Індії.

Минулого тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що він виступає проти використання ядерної зброї в Європі.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що напруженість досягла піку, коли міжнародні інспектори відвідали Україну після того, як Росія звинуватила Київ у виготовленні брудної бомби. Хоча спостерігачі не знайшли жодних ознак, що підтверджують твердження Росії, він сказав, що звинувачення викликають занепокоєння.

«Ці твердження були зроблені як частина наративу, який веде до використання ядерної зброї, ми раптом почали розглядати це як реалістичну можливість», — сказав Гроссі.

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Нота до МАГАТЕ була розповсюджена пізно у вівторок, коли Москва та Вашингтон почали готуватися відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю, попри те, що війна в Україні триває дев’ятий місяць. Очікується, що найближчими тижнями в Каїрі відбудуться переговори, зосереджені на поновленні інспекцій згідно з Новою угодою про СНО 2021 року.

У серпні Росія заборонила американським інспекторам відвідувати свої об’єкти ядерної зброї, посилаючись на візові та подорожні обмеження для росіян, через які, за її словами, вони не могли дістатися до США.

У записці МАГАТЕ Росія повторила свої звинувачення в тому, що нібито саме США та їх союзники посилили атомну напруженість. Також Росія закликала інші ядерні держави «відмовитися від небезпечних спроб зазіхати на життєво важливі інтереси один одного, балансуючи на межі прямого збройного конфлікту».

Ядерний шантаж Росії: що відомо

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати, Німеччина та Китай дають Путіну чіткі сигнали про недопустимість ядерного шантажу.

Під час візиту до Китаю Олаф Шольц разом із лідером КНР Сі Цзіньпіном категорично виступили проти використання ядерної зброї Росією.

Після візиту до Китаю канцлер Німеччини зателефонував Байдену. Лідери країни визнали “чіткою” заяву китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо загрози застосування ядерної зброї.

Водночас радник Байдена підтвердив комунікацію з РФ щодо ядерної зброї.