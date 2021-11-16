Росія наразила на небезпеку власних космонавтів на МКС: у NASA відреагували на випробування РФ протисупутникової ракети

Росія наразила на небезпеку власних космонавтів на МКС: у NASA відреагували на випробування РФ протисупутникової ракети

Астронавтам та космонавтам довелося замкнутися на космічних кораблях, пристикованих до МКС, на дві години, щоб уникнути зіткнення з уламками.

Директор NASA Білл Нельсон заявив, що випробування Росією протисупутникової ракети може поставити під загрозу роботу Міжнародної космічної станції.

"Як і держсекретар Блінкен, я обурений цією безвідповідальною і дестабілізаційною дією. При довгій і легендарній історії Росії в області пілотованих космічних польотів немислимо, щоб вона наражала на небезпеку не тільки американських і міжнародних астронавтів-партнерів на МКС, але і їх власних космонавтів", - зауважив Нельсон.

На його думку, дії російської сторони також загрожують китайській космічній станції.

Нельсон зазначив, що астронавтам та космонавтам довелося замкнутися на космічних кораблях, пристикованих до МКС, на дві години, щоб уникнути зіткнення з уламками. За його словами, "хмара уламків" пролітає у безпосередній близькості МКС кожні 90 хвилин.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати співпрацюватимуть із союзниками та партнерами, щоб відреагувати на безвідповідальний акт Росії.

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"Ми закликаємо всі відповідальні космічні держави приєднатися до нас у зусиллях щодо вироблення норм відповідальної поведінки та утримуватися від проведення небезпечних та безвідповідальних руйнівних випробувань, подібних до тих, які проводить Росія", — сказав він.

Представник Держдепартаменту Нед Прайс раніше заявив, що Росія безвідповідально зазнала ракети супутникового перехоплення з прямим виведенням на орбіту.

У Москві заяву Держдепартаменту США поки що не прокоментували.

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