"Росія натякає Молдові, щоб чекала на "гостей": Подоляк прокоментував події у Придністров'ї

"Росія натякає Молдові, щоб чекала на "гостей": Подоляк прокоментував події у Придністров'ї

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що останніми подіями у невизнаному Придністров'ї Росія намагається дестабілізувати ситуацію в регіоні, проте Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні.

Подоляк наголосив, що "Росія намагається дестабілізувати ситуацію в "ПМР" та натякає Молдові, щоб чекала на "гостей".

Про це він написав у Мережі 26 квітня.

"Погана новина: якщо Україна не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Втім, маємо працювати, як одна команда", – йдеться у повідомленні радника керівника ОП.

Нагадаємо, 25 квітня у придністровському Тирасполі пролунали вибухи біля так званого Міністерства держбезпеки невизнаної республіки.

А 26 квітня невідомі підірвали радіоцентр у невизнаному Придністров’ї. Внаслідок цього було виведено з ладу дві найпотужніші антени, що транслювали російське радіо.

Українська розвідка з’ясувала, що ці вибухи були спланованою провокацією спецслужб РФ. Проте так звана "влада" невизнаної республіки разом з Росією звинуватили у провокаціях Україну.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ситуацію у Придністров'ї та її вплив на російсько-українську війну

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