"Росія не дає згоди на будь-який з варіантів": Зеленський про евакуацію військових з "Азовсталі"

"Росія не дає згоди на будь-який з варіантів": Зеленський про евакуацію військових з "Азовсталі"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що застосовуються всі можливі дипломатичні інструменти, щоб визволити з маріупольського заводу "Азовсталь" поранених військових. Проте Росія блокує всі можливі варіанти евакуації.

Необхідної зброї в необхідному обсязі для деблокади Маріуполя на сьогодні немає.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні до керівництва Мальти 10 травня.

"Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них. Але Росія не дає згоди на будь-який із запропонованих варіантів", – сказав глава держави.

"Ми запитували у наших партнерів і необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь, але саме тієї зброї саме у такому обсязі, який потрібен для деблокади Маріуполя, зараз немає", – розповів український президент.

Президент України звернувся до політиків і народу Мальти

Нагадаємо, на сьогодні на "Азовсталі" перебувають понад тисяча український військових, з яких сотні – поранені.

Українська влада працює над застосуванням процедури екстракції поранених військових та медиків з "Азовсталі".

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