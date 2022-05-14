"Росія не досягла історичного розвитку": в МЗС України порадили "не пхати носа" щодо вступу до ЄС

"Росія не досягла історичного розвитку": в МЗС України порадили "не пхати носа" щодо вступу до ЄС

В МЗС України порекомендували Росії "не пхати свого носа" у питання вступу держави до Євросоюзу. РФ поки не досягла такого історичного розвитку, який би дозволив їй висловлюватися на цю тему.

Так в українському відомстві відреагували на заяви російських колег про те, що вступ України до ЄС означатиме кінець Євросоюзу.

Свій коментар надав речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє "РБК-Україна".

"Росія поки не досягла історичного розвитку, щоб рефлексувати про європейські цінності. Для України цінності – це свобода, демократія, повага прав людини, верховенство права. Все те, заради чого українці зараз захищають свою землю від російської агресії", – сказав речник українського МЗС.

Ніколенко додав, що "русский мир" базується на придушенні власного населення, позбавленні його будь-яких прав і свобод, збагаченні владної верхівки.

"Тому нехай російський режим не пхає свій ніс в європейську інтеграцію України, а займається власними справами", – порадив дипломат.

Нагадаємо, 14 травня заступник голови російського МЗС Олександр Грушко пригрозив Євросоюзу кінцем, якщо до нього доєднається Україна.

Перед цим заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський також заявляв, що "позиція Росії з приводу бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа з позицією щодо вступу України до НАТО".

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