Росія - не каркас світу, а його смердюча яма: Подоляк відповів Петросяну

Країна-агресор, яка розв’язує війни та спонсорує тероризм, затягує цивілізований світ у прірву.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував фразу російського артиста-путініста Євгена Петросяна, промовлену в ефірі новорічного “Голубого огонька”, про Росію, яка начебто є “опорою світу” і яку не треба чіпати.

Про це він говорив в ефірі телеканалу "Freeдом".

“Росія - це країна мертвих. Це країна-ізгой, яка тягне сучасний високотехнологічний світ у прірву. Ця країна провокує конфлікти, тому вона точно не каркас, це скоріше смердюча яма, перепрошую за такі образи, в яку через необачність чи через корумпованість затягує деяких глобальних політиків”, - відреагував Подоляк на твердження Петросяна.

За його словами, Росія у теперішньому політичному форматі та амбіціями не повинна існувати, оскільки вона є загрозою для світу.

“Вона [Росія] заохочує тероризм, спонсорує політичні вбивства, в різних частинах світу, в країнах з нестабільними політичними режимами. Самим фактом свого існування Росія становить небезпеку. Це осередок інфекції масових убивств, масового геноциду, і масових злочинів”, - наголосив Подоляк.

При цьому радник голови ОП не здивувався, що на захист Росії підняв свій голос саме такий одіозний артист.

“Суб’єкт на прізвище Петросян є ідеальним уособленням інтелекту сучасної Росії. Це дуже круто, що Росію репрезентує Петросян. Хочеш зрозуміти Росію — подивись на Петросяна”, - резюмував він.

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