"Росія не матиме права вето": Чалий пояснив, як працюватимуть гарантії безпеки для України

Державам-гарантам не потрібен буде "дозвіл" РФ на закриття неба над Україною або надсилання туди військових.
Представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, що майбутні гарантії безпеки для України працюватимуть таким чином, що Росія не матиме права заборонити іншим держава допомогти захищатися країні.
Про це Чалий сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
Він зазначив, що на сьогодні більшість країн не можуть допомогти Україні закрити небо, як і надіслати на допомогу власних військових. Усе через погрози Росії розцінити це, як пряме втручання.
"При реалізації ключової статті про гарантії безпеки України, яка дозволяє іншим країнам-гарантам надати нам збройні сили для захисту нашої безпеки, Росія погодилася, що права вето вона мати не буде", – розповів член української делегації.
Він додав, що після укладання договору про гарантії безпеки для України державам-гарантам більше не знадобиться "дозвіл" від Росії.
"Якщо нам вдасться досягти результатів наших перемовин і Росія вже дала згоду, що вона готова прийняти таку формулу, то в майбутньому уже буде попередня згода Росії, що якщо виникне подібна ситуації, країнам, які захочуть закрити небо над Україною, чи надати збройні сили – їм не треба буде запитувати у Росії. Росія вже дасть на це попередню згоду. Це є ключовий момент", – пояснив Чалий.
Нагадаємо, після переговорів представників України та Росії у Стамбулі 29 березня член української делегації Олександр Чалий пояснив, що держава домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.
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