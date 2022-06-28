"Росія не може і не повинна перемогти": Макрон заявив про рішучі дії країн G7

"Росія не може і не повинна перемогти": Макрон заявив про рішучі дії країн G7

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни "Великої сімки" діятимуть рішуче й надалі.

Росія не може і не повинна перемогти у війні проти України.

Про це французький лідер написав у Мережі 28 червня.

"Зіткнувшись із конфліктом в Україні, країни G7 продовжуватимуть діяти рішуче. Росія не може і не повинна перемогти", – йдеться у короткому дописі Макрона.

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Нагадаємо, на саміті "Великої сімки" країни-учасниці домовилися посилювати тиск на Росію. А президентові України Володимиру Зеленському пообіцяли нове озброєння для армії.

Додамо, що Макрон відреагував на ультиматуми Кремля перед Україною задля завершення війни. Він назвав ці заяви "елемент словесного залякування, не більше того".

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