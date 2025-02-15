Росія не планує закінчувати війну проти України: Зеленський вказав на ознаки

Росіяни спеціально вдарили дроном по ЧАЕС 14 лютого. Це свідчить про те, що Путін не готується закінчувати війну.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на безпековій Мюнхенській конференції.

"Це був модифікований безпілотник "Шахед" - російський безпілотник, технологію якого Іран передав Росії. Його боєголовка несла щонайменше 50 кілограмів вибухівки", - зазначив Зеленський.

Президент також вказав на інші ознаки неготовності РФ до переговорів з Україною.

"Росія не готується до діалогу, майже кожного дня направляє сотню або більше "Шахедів". Також здійснюються звичайні ракетні атаки, стає більше ударів з повітря. А ще цього року планує створити 15 нових дивізій. Путін може собі це дозволити, бо ціни на енергетичні ресурси досить високі", - заявив президент.

Раніше Зеленський заявив, що Володимир Путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб покласти край війні.

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