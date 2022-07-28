Росія не полишила планів провести псевдореферендуми та анексувати тимчасово захоплені території України - Блінкен

Уряд США має інформацію, яка свідчить, що керівництво Росії не полишило планів провести псевдореферендуми та анексувати захоплені території України.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен, - пише Укрінформ.

«Зараз Москва готує ґрунт для анексії інших українських територій. З розсекречених даних американської розвідки, а також за інформацією з відкритих джерел ми можемо побачити, що вони використовують той самий сценарій, що і 2014 року», - сказав Блінкен.

Кремль поставив на окупованих територіях своїх маріонеток, які готують фіктивні референдуми, аби заявити, що місцеві мешканці хочуть приєднатися до Росії. Загарбники обмежують телебачення, інтернет, примушують українців отримувати російські паспорти. Крім того, росіяни створили фільтраційні табори, куди запроторили тисячі українців.

«Потім росіяни використають ці фейкові голосування (на так званих референдумах – ред.), щоби стверджувати, що анексія цих регіонів є законною», - зазначив очільник Держдепартаменту США.

Він закликав світову спільноту негайно зреагувати, аби Росія чітко зрозуміла, що ця тактика не спрацює. Блінкен наголосив, що силова анексія території суверенної та незалежної країни є грубим порушенням Статуту ООН.

Нагадаємо, в червні в Пентагоні спростовували поширені російською пропагандою чутки, що нібито Україна перепродує на чорному ринку зброю, отриману від країн Заходу.

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