Росія не повинна сподіватися на перемогу в Україні, ставки для нас стратегічні – голова МЗС Франції

Росія не повинна сподіватися на перемогу в Україні, ставки для нас стратегічні – голова МЗС Франції

Зокрема, він закликав Європу відмовитися від російських вуглеводнів.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан під час візиту до Таллінна закликав посилити військову, фінансову та гуманітарну підтримку України.

Про це пише CNN 1 квітня.

"Росія не повинна сподіватися на перемогу. Ставки для нас стратегічні", – сказав Ле Дріан.

"Ми маємо дуже чітку мету – нічим не поступатися і активізувати наші зусилля до повного припинення вогню на всій території України та реальних переговорів", – додав він.

Міністр також сказав, що Франція хоче показати партнерам на всіх континентах, що "оскільки російська війна в Україні є запереченням принципів і зобов’язань, які захищають нас усіх, це справа кожного".

Ле Дріан також застеріг від довіри до обіцянок зменшення бойових дій, сказавши: "Ми можемо лише судити про вчинки, і наразі нас там немає".

Голова французького МЗС знову закликав Європу відмовитися від російських вуглеводнів.

"Хоча ми не всі маємо однакову залежність від російських вуглеводнів, у нас буде однаковий інтерес у виході з них (в Європі)", – зазначив міністр.

Нагадаємо, 1 квітня радник голови МВС Вадим Денисенко заявив, що запроваджені проти Росії економічні санкції дуже важливі, але вони "не зламають хребет путінізму", тож потрібне запровадження нафтового ембарго.

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