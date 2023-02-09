Росія не повинна виграти цю війну - Шольц під час пресконференції з Зеленським

Після прибуття до Парижа президент України Володимир Зеленський сказав, що вдячний за спонтанну ідею зустрітися та поговорити.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, - пише CNN.

«Франція та Німеччина мають потенціал змінити правила гри», — сказав Зеленський у своєму вступному слові, додавши, що «чим швидше Україні вдасться отримати зброю великої дальності та сучасні літаки, тим сильнішими будуть наші коаліції».

Шольц заявив, що Німеччина продовжуватиме надавати військову допомогу Україні "стільки, скільки їй буде потрібно".

"Росія не повинна виграти цю війну", - сказав Шольц.

Він сказав, що Зеленський збирається на саміт ЄС, який відбудеться в четвер, 9 лютого у Брюсселі, Бельгія і стане сильним сигналом солідарності.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон висловився на підтримку України у побудові справедливого миру.

“Україна може розраховувати на нас у побудові миру. Запропонований вами план - основа для дискусій на шляху, що має привести нас до міжнародної мирної конференції”, - зауважив Макрон.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський з офіційним візитом відвідав Британію. Він закликав надати Україні сучасні винищувачі та створити "коаліцію літаків". Зеленський наперед подякував Великій Британії за "потужні літаки".

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