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"Росія не повинна виграти цю війну": Шольц відчуває "великий гнів" на Путіна

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"Росія не повинна виграти цю війну": Шольц відчуває "великий гнів" на Путіна

Associated Press

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Росія не повинна виграти війну проти України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Путіна негайно припинити обстріли України і вивести війська.

Про це пише focus.de. 

"Російська загарбницька війна сьогодні ввечері вступила в нову фазу", — сказав він, маючи на увазі наступ росіян на сході України. "Страждання українського народу продовжують зростати. Три мільйони українців втекли (за кордон. — Ред.), а тисячі щодня приїжджають до Німеччини. Ми відчуваємо нескінченний жаль і, треба сказати, великий гнів на президента Росії за цю безглузду війну".

Також Шольц звернувся до Путіна: "Припиніть обстріли в Україні. Негайно зробіть можливим припинення вогню і виведіть свої війська. Зупиніть цю жахливу війну". 

За словами канцлера, "Росія не повинна виграти цю війну".

Раніше Олаф Шольц заявив, що Німеччина дозволила Україні купувати зброю у своїх виробників, оскільки запаси Бундесвера вичерпуються. 

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