"Росія не повинна виграти цю війну": Шольц відчуває "великий гнів" на Путіна

"Росія не повинна виграти цю війну": Шольц відчуває "великий гнів" на Путіна

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Росія не повинна виграти війну проти України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Путіна негайно припинити обстріли України і вивести війська.

Про це пише focus.de.

"Російська загарбницька війна сьогодні ввечері вступила в нову фазу", — сказав він, маючи на увазі наступ росіян на сході України. "Страждання українського народу продовжують зростати. Три мільйони українців втекли (за кордон. — Ред.), а тисячі щодня приїжджають до Німеччини. Ми відчуваємо нескінченний жаль і, треба сказати, великий гнів на президента Росії за цю безглузду війну".

Також Шольц звернувся до Путіна: "Припиніть обстріли в Україні. Негайно зробіть можливим припинення вогню і виведіть свої війська. Зупиніть цю жахливу війну".

За словами канцлера, "Росія не повинна виграти цю війну".

Раніше Олаф Шольц заявив, що Німеччина дозволила Україні купувати зброю у своїх виробників, оскільки запаси Бундесвера вичерпуються.

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