Росія не зацікавлена в мирних переговорах, Путін це знову довів — ISW

Президент Росії Володимир Путін продовжує демонструвати свою незацікавленість у змістовних мирних переговорах з Україною.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти нагадали, що 24 січня, під час інтерв’ю кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну основний акцент у виступі Путіна був спрямований на те, щоб дати зрозуміти російському суспільству, що війна триватиме. Він підкреслив, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому, а війна в Україні є частиною ширшого конфлікту між Росією і Заходом.

"Путін, ймовірно, використовує інтерв'ю із Зарубіним на російському державному телебаченні, щоб дати сигнал російському суспільству, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому і що війна навряд чи закінчиться найближчим часом", - йдеться у звіті.

"Це вкотре демонструє незмінну позицію Путіна, який просуває наратив, що Україна є маріонеткою Заходу, а конфлікт є частиною глобального протистояння великих держав. Крім того, російський президент вважає, що переговори щодо війни в Україні можуть бути досягнуті лише між США і Росією, без прямої участі України, пишуть у своєму звіті аналітики", - додали аналітики.

Нагадаємо, Путін напередодні заявив, що РФ готова сісти за стіл переговорів з Україною, і назвав свої умови. Аналітики кажуть, що Путін імітує зацікавленість у переговорах.

У Зеленського наголосили, що Україна в жодному разі не пропонуватиме Росії мир, бо це "означає виконати її ультимативні капітулянтські вимоги".

Крім того, ми раніше інформували, що Путін очікує, що Захід втомиться від України, і покладає великі надії на Дональда Трампа.

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