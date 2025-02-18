Росія не збирається виконувати мирні угоди: в ISW назвали причини

У Кремлі почали повертатися до попередніх вимоги диктатора Путіна та інформаційних операцій, які спрямовані на визнання нелегітимним керівництва України перед країнами Заходу.

Особливо ця кампанія активізувалася напередодні зустрічі Росії та США в Саудівській Аравії, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що російський постпред в ООН Васілій Небензя заявив, що Україна повинна провести вибори для імплементації будь-яких угод. Таким чином Кремль намагається вкотре продемонструвати нібито нелегітимність української влади.

Також тези про "нелегітимність" президента Володимира Зеленського нещодавно повторили речник Кремля Дмітрій Пєсков і колишній депутат верховної Ради Віктор Медведчук. Таким чином Кремль дає зрозуміти, зо не збирається виконувати угоди, укладені з чинним урядом України.

"Очевидне небажання Кремля йти на територіальні поступки, брати на себе зобов'язання дотримуватися будь-якої майбутньої мирної угоди з Україною або залучати до цих переговорів європейських лідерів, ставить під сумнів готовність Путіна до добросовісних переговорів, які могли б привести до довгострокового миру в Україні та Європі в більш широкому розумінні", - констатують в Інституті вивчення війни.

Раніше повідомлялося, що Європейські лідери закликали Україну не погоджуватись на припинення вогню без мирної угоди.

Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав не нав'язувати Україні переговори і мир.

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