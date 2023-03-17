Росія не зможе влаштувати війну в Молдові, доки тримається Україна — Санду

Президент Молдови Майя Санду заявила, що не бачить небезпеки війни в Молдові, поки Україна стримує агресію Росії, попри те, що, за її словами, Росія намагається дестабілізувати ситуацію в її країні.

Про це повідомляє Reuters.

Також читайте Наскільки загрозливою є ситуація в Молдові: пояснив експерт

Під час промови в парламенті Санду підтримала Україну у її протистоянні російській агресії після початку повномасштабного вторгнення понад рік тому та закликала молдаван об’єднатися задля вступу країни до Європейського Союзу.

"Немає ніякої небезпеки війни в Молдові, поки Україна воює", — сказала Санду в парламенті.

Санду запевнила громадян, що Росія не зможе влаштувати війну у Молдові, поки тримається Україна.

"Хочу запевнити наших громадян, що зараз Молдові не загрожує війна. Російська армія не може потрапити сюди, поки Україна тримається – і (таким чином) захищає Молдову. Ми вдячні українцям за їх хоробрість і волелюбність", - заявила Санду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що низка медіа з міжнародного журналістського консорціуму отримали доступ до плану Кремля щодо встановлення повного контролю над Молдовою.

Крім того, ми раніше інформували, що у Молдові проросійські сили знову влаштували протести в центрі Кишинева. Там були мітингарі переважно пенсійного віку, які брали з собою плакати з критикою чинної влади та православні ікони.

Читайте також: