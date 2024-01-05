Росія не зупиниться: у Латвії зробили тривожну заяву про імперські амбіції Кремля

Агресорка Росія буде продовжувати шукати нові цілі для агресії, незалежно від результату повномасштабної війни проти України.

Таку думку в інтерв'ю Financial Times висловив міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш.

За його словами, Кремль має імперіалістичну ідеологію. Саме тому загроза з боку РФ збережеться навіть тоді, якщо президент-диктатор Володимир Путін піде, а Україна вийде на кордони 1991-го.

"Росія не зупиниться, Росію можна лише зупинити. Зупинка Росії в Україні не означає, що все закінчено. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати", – сказав Каріньш.

Саме тому, наголошує дипломат, НАТО слід працювати над довготермінову стратегією стримування Росії.

Нагадаємо, очільник польського уряду Дональд Туск також заявляв, що Росія може напасти на Європу через кілька років, якщо європейські країни не зроблять висновків з перелаштування економіки РФ на воєнні рейки і не посилять можливості свого оборонно-промислового комплексу.

Читайте також: