У Путіна відповіли, чи готується вторгнення РФ до України

За словами Пєскова, пересування російських збройних сил на території РФ не повинно викликати стурбованості ні в кого.

НАТО активно і наполегливо діє поблизу кордонів РФ, Москва вживатиме заходів щодо забезпечення своєї безпеки та хеджуватиме ризики.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков журналістам, коментуючи публікацію Bloomberg щодо можливого вторгнення Росії на територію України, пишуть російські "РИА Новости" .

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Так, Пєсков зазначив, що це вже не перша публікація і не перша заява США про те, що вони стурбовані пересуванням збройних сил РФ на території РФ.

Пєсков звернув увагу, що на це неодноразово відповідали. За його словами, пересування російських збройних сил на території РФ не повинно викликати стурбованості ні в кого. Він наголосив, що Росія не становить ні для кого загрози, розвивається своїм власним шляхом і займається своїми власними справами.

"У разі потреби ми вживаємо заходів щодо забезпечення своєї безпеки, якщо поблизу наших кордонів якісь зухвалі дії наших опонентів відбуваються. Ну, говорячи про опонентів, я (маю на увазі - ред.), насамперед, НАТО та сили НАТО, які дуже і дуже активно і наполегливо діють у безпосередній близькості від наших кордонів, чи то повітря, чи то вода, чи то суша. Подібні заголовки - не що інше, як порожнє безпідставне нагнітання напруженості", - резюмував Пєсков.

Нагадаємо:

Раніше Bloomberg з посиланням на звіт оборонно-розвідувальної компанії Janes повідомило, що Кремль продовжує стягувати війська і техніку до українських кордонів. Зокрема, до Воронезької області РФ прибув, щонайменше, один батальйон російських танків Т-80У.

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