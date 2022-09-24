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"Росія нікому не погрожувала ядерною зброєю": яку дезінформацію продовжує поширювати ворог

Дата публікації
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"Росія нікому не погрожувала ядерною зброєю": яку дезінформацію продовжує поширювати ворог

Фото: pixabay.com

Центр протидії дезінформації зібрав чергову порцію фейків та дезінформацій, яку поширюють пропагандисти ворога.

  • Маніпуляцію

«Віцепрем'єр» Криму Г. Мурадов заявив, що «референдуми – це лише початок великого та складного процесу, який формуватиме контури південних кордонів Росії. Для населення Новоросії це означає повернення до рідного цивілізаційного простору, іншої якості життя та рівня безпеки».

  • Фейк

Речник президента РФ Д. Пєсков повідомив, що у разі можливого нападу України на території, де відбуваються референдуми щодо «приєднаних територій [ТОТ Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей], діятиме конституція Росії».

  • Дезінформацію

Заступник міністра закордонних справ РФ С. Рябков заявив, що «Росія нікому не погрожувала ядерною зброєю. При цьому, саме Вашингтон навмисно знижує ядерний поріг, створюючи загрозу нацбезпеці Росії… [оскільки] США здійснюють дестабілізаційну модернізацію ядерного арсеналу».

Нагадаємо, раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков знову заговорив про біологічну зброю, яку нібито створюють в Україні за фінансування США. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1239
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