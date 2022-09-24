"Росія нікому не погрожувала ядерною зброєю": яку дезінформацію продовжує поширювати ворог

Маніпуляцію

«Віцепрем'єр» Криму Г. Мурадов заявив, що «референдуми – це лише початок великого та складного процесу, який формуватиме контури південних кордонів Росії. Для населення Новоросії це означає повернення до рідного цивілізаційного простору, іншої якості життя та рівня безпеки».

Фейк

Речник президента РФ Д. Пєсков повідомив, що у разі можливого нападу України на території, де відбуваються референдуми щодо «приєднаних територій [ТОТ Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей], діятиме конституція Росії».

Дезінформацію

Заступник міністра закордонних справ РФ С. Рябков заявив, що «Росія нікому не погрожувала ядерною зброєю. При цьому, саме Вашингтон навмисно знижує ядерний поріг, створюючи загрозу нацбезпеці Росії… [оскільки] США здійснюють дестабілізаційну модернізацію ядерного арсеналу».

Нагадаємо, раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков знову заговорив про біологічну зброю, яку нібито створюють в Україні за фінансування США.

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