"Росія нікому не погрожувала ядерною зброєю": яку дезінформацію продовжує поширювати ворог

Центр протидії дезінформації зібрав чергову порцію фейків та дезінформацій, яку поширюють пропагандисти ворога.
- Маніпуляцію
«Віцепрем'єр» Криму Г. Мурадов заявив, що «референдуми – це лише початок великого та складного процесу, який формуватиме контури південних кордонів Росії. Для населення Новоросії це означає повернення до рідного цивілізаційного простору, іншої якості життя та рівня безпеки».
- Фейк
Речник президента РФ Д. Пєсков повідомив, що у разі можливого нападу України на території, де відбуваються референдуми щодо «приєднаних територій [ТОТ Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей], діятиме конституція Росії».
- Дезінформацію
Заступник міністра закордонних справ РФ С. Рябков заявив, що «Росія нікому не погрожувала ядерною зброєю. При цьому, саме Вашингтон навмисно знижує ядерний поріг, створюючи загрозу нацбезпеці Росії… [оскільки] США здійснюють дестабілізаційну модернізацію ядерного арсеналу».
Нагадаємо, раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков знову заговорив про біологічну зброю, яку нібито створюють в Україні за фінансування США.
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