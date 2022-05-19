"Росія обрала війну": Кулеба розповів, як РФ "втратила апетит" до переговорів

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що після останньої зустрічі в Стамбулі Росія почала різко "втрачати апетит" до ведення переговорів.

Надалі стало очевидним – що агресивнішою є Росія на полі бою, то менше інтересу проявляє до переговорів.

Про це Кулеба розповів в ефірі телеканалу "1+1" у межах спільного інформаційного марафону UAразом.

"Було очевидно після зустрічі в Стамбулі, яка стала найвищим етапом переговорів, що Росія почала різко втрачати апетит до ведення переговорів з Україною. Причини цього ще треба буде дослідити, але з кожним тижнем ми бачили, що є пряма залежність: чим агресивнішою є Росія на полі бою, тим менше інтересу вони проявляли до переговорів", – розповів міністр.

"Подивіться на карту, на міста України, які були уражені останніми днями ракетами, на битву за Донбас, на Маріуполь, на їхні зусилля окопатися в Херсоні і ви побачите, що Росія обрала війну, а не переговори. Ось так от вони і згасли", – розповів Кулеба.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що на сьогодні з Росією неможливо проводити переговори, оскільки ця держава ще не до кінця зрозуміла свого становища у війні.

UNITED 24: допомогти Україні подолати наслідки кривавої авантюри Путіна зможе кожен

Читайте також: