Росія оголосила у розшук прем’єрку Каллас: Естонія відреагувала

Міністерства закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Росії Ленаар Салімулліна через те, що Москва внесла імена прем’єрки Каї Каллас і держсекретаря Таймара Петеркопа до списку розшукуваних російським МВС осіб.

Про це повідомила пресслужба естонського МЗС.

Представник Естонії висловив російському дипломату обурення через те, що імена естонських посадовців були внесені до списку розшукуваних МВС Росії. Офіційний Таллінн попросив представника Російської Федерації надати письмове пояснення цієї інформації.

Естонське відомство поінформувало російського представника, що такі кроки Кремля не матимуть бажаного впливу на політику країни. Крім того, Таллінн не змінить свого курсу на підтримку України.

Нагадаємо, Росія оголосила в розшук чинного високопосадовця європейської держави - прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас. За наявними даними, вона розшукується за статтею КК РФ, але за якою - не повідомляється. Загалом в російській базі розшуку автори "Медіазони" виявили понад 700 іноземців.

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