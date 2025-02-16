Росія організувала спецпідрозділ для диверсій і вбивств на території Європи - WSJ

Згідно з даними західної розвідки, Росія створила тіньовий підрозділ для проведення таємних операцій у Європі.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

"Відомий як департамент спеціальних завдань, він базується в штабі російської військової розвідки, розгалуженому комплексі зі скла та сталі на околиці Москви, відомому як Акваріум. Його операції, про які раніше не повідомлялося, включали спроби вбивства, диверсії та змову з метою встановлення запалювальних пристроїв у літаки", - йдеться у повідомленні.

Департамент SSD, створений Росією у 2023 році, став відповіддю на підтримку України з боку Заходу. Його основне завдання — це проведення різноманітних підривних операцій за кордоном, таких як диверсії, вбивства та кібератаки. SSD об'єднав різні елементи російських спецслужб і поглинув підрозділ 29155, який був причетний до отруєння Сергія Скрипаля у 2018 році.

До складу департаменту входять ветерани таємних операцій, які мають великий досвід в проведенні підривних дій. Департамент активно вербує агентів в країнах, що розвиваються, а також в Україні та Сербії. SSD також проникає в західні компанії та університети для збору важливої інформації.

Однією з важливих складових департаменту є центр "Сенеж", де готують елітних спецназівців. Керівниками департаменту є генерал-полковник Андрій Авер'янов та генерал-лейтенант Іван Касьяненко, які мають підозри в участі в міжнародних злочинах. У грудні 2023 року ЄС наклав санкції на SSD за організацію переворотів і кібератак на території Європи. США також висунули обвинувачення проти членів департаменту і запропонували до 10 мільйонів доларів за інформацію про їх діяльність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що служба зовнішньої розвідки РФ бере участь у плануванні "кабельних диверсій" проти західних країн, зокрема, націлених на танкерний флот. Основна мета – перевірити реакцію країн НАТО та проаналізувати діяльність західних структур.

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