Росія перевіряє, наскільки далеко вона може зайти - прем'єр Польщі

Росія перевіряє, наскільки далеко вона може зайти - прем'єр Польщі

Кремль вдається до силових методів в енергетичній сфері.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що своїми діями влада РФ перевіряє, наскільки далеко може просунутись проти Європи.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Моравецький вважає, що президент Росії Володимир Путін не вдається до силових методів у різних площинах, і в енергетичній сфері теж. Все для того, щоб тиснути на Європу.

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"Росія перевіряє, наскільки далеко вона може зайти проти Європи. Саме тому ми повинні залишатися солідарними та єдиними. Він знає, що його влада залежить від цін газу. І він робить все, щоб тримати Європу залежною від своїх поставок", - йдеться в повідомленні Моравецького.

Раніше польський прем'єр висловив переконання, що президент країни-агресорки РФ Володимир Путін сам підтвердив, що російський газопровід "Північний потік-2" є елементом газового шантажу.

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