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Росія перша не нападає: у Путіна заяви про ймовірне вторгення до України називають "безпідставним"

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Росія перша не нападає: у Путіна заяви про ймовірне вторгення до України називають "безпідставним"

Associated Press

Біля східних кордонів України велике скупчення військ РФ.

Попри скупчення російських військ біля українських кордонів, заяви про можливе вторгнення РФ у Кремлі називають "пустими і безпідставним".

Про це вкотре заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Інформацію про вторгнення він назвав "нагнітанням напруженості". Мовляв, Російська Федерація ні для кого не становить загрози. "Росія ніколи перша ні на кого не нападає", - сказав прессекретар Путіна. 

Вкотре представник Кремля наголосив про "силове вирішення конфлікту на Донбасі", а також "прихильність до Мінських угод та "нормандського формату".

Як повідомлялося, Російська Федерація продовжує нарощувати військові сили вздовж українських кордонів. У Міноборони України опублікували свіжу карту, на якій показано розташування військ та важкої техніки Росії. Зокрема, на східному кордоні сконцентровано близько 10 батальйонних тактичних груп. На території Білорусі перебувають авіаційні частини, танковий батальйон і мотопіхотні підрозділи. В Курській області розмістили табір з озброєнням і бойовою технікою.

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