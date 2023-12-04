Росія підійматиме ставки у війні: Клімкін назвав, що має робити Захід

Країна-агресорка готується до конфлікту із Заходом або у військовому, або в гібридному варіанті.

Росія продовжить підіймати ставки у війні проти України, тож реакція країн Заходу має бути аналогічною. Адже деескалацію конфлікту влада РФ сприймає як слабкість.

Таку думку ексголова МЗС України Павло Клімкін висловив у інтерв’ю OBOZ.UA

Клімкін звернув увагу, що Росія закладає на військові потреби 10% ВВП. Це означає, що країна-агресорка готується до конфлікту із Заходом: чи то військового, чи то гібридного варіантів.

Як Захід має реагувати на дії Росії

Дипломат зазначив, що Захід у відповідь також повинен підвищувати ставки та демонструвати силу, задля чого має пройти психологічний бар'єр. Зараз серед країн-партнерів України вже таке розуміння вже наростає.

"Це означає збільшення витрат, причому як прямих на оборону, так і непрямих у нові технології. Друге – це має бути спільна західна справа, а не справа окремих країн. Має бути скоординована західна стратегія з розробки новітніх технологій, включаючи штучний інтелект, квантовий комп’ютер, нові системи зброї, що засновані на нових фізичних принципах тощо", – розповів Клімкін.

Він наголосив на необхідності шалених фінансових асигнувань та абсолютного розуміння Заходом того, що в це потрібно вкладатися, що це захист не лише кордонів, а й власних цінностей та способу життя.

"Такого остаточного політичного розуміння на Заході немає. Воно має прийти. А після того, як будуть реальні кроки, можна, звичайно, про це і нагадувати. Це і буде підняттям ставок", – вважає ексочільник українського МЗС.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберга заявив, що "в разі перемоги президента Путіна на Україну чекає трагедія". Однак це буде небезпечно і для членів Альянсу, тож "це в наших власних інтересах, щоб Україна вистояла".

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