"Росія підійшла до межі": Британія закликає Кремль відійти і заявила про розширення санкцій

"Росія підійшла до межі": Британія закликає Кремль відійти і заявила про розширення санкцій

Зокрема, йдеться про економічні обмеження.

Росія підійшла до межі, оголосиши про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Таку думку висловила на засіданні Ради Безпеки ООН постійна представниця Великої Британії при організації Барбара Вудвард,

Вона наголосила на тому, що Лондон закликає Кремль відійти. У заяві зазначено: інакше на РФ чекають серйозні наслідки. Зокрема, економічні.

"Велика Британія оголосить нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та наступ на суверенітет і територіальну цілісність України. Ці дії матимуть серйозні економічні наслідки”, - сказала Вудвард.

Вона накож наголосила на тому, що Радбез мусить бути єдиним у заклику до негайної деескалації та засудженні агресії проти суверенної держави.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

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