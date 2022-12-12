Росія після Путіна: колишній спічрайтер диктатора назвав сценарії

Експерт наголошує, що РФ більше не має становити загрози для України.

Після поразки Росії у війні і повалення режиму Путіна РФ може стати на шлях демократії і перетворитися на цивілізовану країну.

Таку думку висловив колишній спічрайтер Путіна, російський політолог Аббас Галлямов, інформує "24 канал".

Він згадав про приклад Іспанії, яка пройшла такий шлях після режиму Франко. Водночас політолог зауважив, що після програшу у Першій світовій війні в Німеччині відродився націоналізм, імперство і шовінізм, який трансформувався у нацизм.

За його словами, коли Гітлер прийшов до влади, то заявив, що це не німці програли війну, а в усьому винні зрадники-євреї, соціал-демократи та інші негідники. І німці охоче повірили цьому.

"Проте за підсумками Другої світової війни думки про те, що поразка у ній була зрадою, німцям вже не спадали. Поразка була занадто очевидною. Тому цей дискурс був маргінальним", – зазначив експерт.

Галлямов певен, що Росія витрачає багато ресурсів на війну проти України, тому зрештою остаточно себе виснажить. Політолог вважає, якщо за декілька років до влади в РФ захочуть прийти реваншисти, росіяни будуть одразу згадувати Путіна і не підтримають такі настрої.

Раніше військовий експерт Петро Черник висловив думку, що РФ не дадуть розпастися через фактор Китаю. Військовий експерт Роман Світан, навпаки, вважає, що Російська Федерація розпадеться, як колись СРСР.

Путін усвідомлює, що може втратити владу, тому шантажує Захід, що після нього Росія стане ще небезпечнішою, адже до влади можуть прийти Пригожин або Кадиров.

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