Росія планує повністю стерти Україну з мапи світу: пані посол США в ООН назвала ознаки

Пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія планує демонтувати Україну та "повністю стерти її з мапи світу".

Вона наголосила, що з’являється дедалі більше ознак того, що Кремль закладає основу для спроби анексії всіх східних областей України, а також південних Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє Sky News.

Свою заяву Томас-Грінфілд зробила в Раді Безпеки ООН. Метою таких дій Росії вона вказала "проведення фіктивних референдумів" або указів про приєднання українських регіонів до РФ.

Пані посол відзначила, що голова російського МЗС Сергій Лавров "навіть заявив, що це воєнна мета Росії".

Зауважимо, ця заява Томас-Грінфілд прозвучала після того, як Лавров сказав держсекретарю США Ентоні Блінкену, що "безперервне накачування" американської та зброї НАТО до Збройних сил України лише "продовжило агонію режиму в Києві, подовжуючи конфлікт і збільшуючи втрати".

Після цих перемовин Блінкен їхню суть передав голові МЗС України Дмитрові Кулебі.

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