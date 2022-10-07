Росія почала готувати суспільство до ядерного удару: Зеленський заявив про небезпеку

В РФ самі не знають, чи застосують ядерну зброю, гадає президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії почали готувати своє суспільство до застосування ядерної зброї.

Про це глава держави розповів телеканалу BBC.

"Вони (росіяни – ред.) починають готувати своє суспільство. Це дуже небезпечно. Вони не готові це зробити, використати (ядерну зброю – ред.). Але вони починають спілкуватися. Вони не знають, чи скористаються вони цим, чи не скористаються. Я думаю, що навіть говорити про це небезпечно", – розповів Зеленський.

Також читайте В Росії Пєсков знову вдався до ядерних погроз

Він також спростував усі закиди в закликах завдати превентивних ударів по Росії під час онлайнзаходу 6 жовтня. Президент пояснив, що росіянами було неправильно зрозуміле одне слово, яке він озвучив українською мовою.

"Після цього перекладу росіяни зробили по-своєму, як їм зручно, і почали ретранслювати в інших напрямках", – додав Зеленський.

Ядерний шантаж Росії

Росія вже місяцями шантажує своєю ядерною зброєю і Україну, і Захід. Ситуацію з російським ядерних озброєнням постійно моніторять США, НАТО та інші українські союзники. Станом на 6 жовтня у Пентагоні повідомляли, що США поки не бачать ознак того, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення про застосування ядерної зброї в Україні.

Того ж дня президент США Джо Байден заявив, що світ стоїть найближче до ядерної катастрофи за останні 60 років. Він наголосив, що використання ядерної зброї призведе до Армагедону.

Росія програє: Зеленський повідомив про важливе рішення України

Читайте також: