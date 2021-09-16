Росія почала виведення з Білорусі військових і техніки після навчань "Захід-2021"

Росія почала виведення з Білорусі військових і техніки після навчань "Захід-2021"

Близько 2,5 тисяч російських військових були перекинуті в рамках навчань до Білорусі.

Російські війська і техніка повертаються з Білорусі після стратегічних навчань "Захід-2021".

Про це повідомили в Міноборони РФ.

"Війська Західного військового округу, ВДВ і авіація ВКС Росії, залучені до проведення спільного стратегічного навчання" Захід-2021" на полігонах "Обуз-Лесновского" і "Брестський" на території Республіки Білорусь, приступили до повернення в пункти постійної дислокації в Російській Федерації", — йдеться в повідомленні.

У навчаннях "Захід-2021" 10-15 вересня на території Росії і Білорусі було залучено близько 200 тисяч військових, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі 290 танків, 240 знарядь, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також до 15 кораблів.

Міноборони РФ повідомляло, що близько 2,5 тисяч російських військових були перекинуті в рамках навчань в Білорусі.

У військовому відомстві заявили, що до перебазування з оперативних аеродромів на території Росії в пункти постійної дислокації після навчань "Захід-2021" приступили екіпажі воднотранспортної, далекої, оперативно-тактичної та армійської авіації Повітряно-космічних сил і Західного військового округу.

"Літаки Іл-76, Ту-22М3, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертольоти Ка-52, Мі-28Н, Мі-35, Мі-24, Мі-8 різних модифікацій, залучені в різних епізодах вчення, протягом найближчого часу будуть доставлені на аеродроми базування", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з главою Міноборони США Ллойдом Остіном обговорили ситуацію на Донбасі. В контексті цього йшлося про російських військових навчаннях "Захід-2021".

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