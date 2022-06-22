Росія починає платити за санкції: експерти оцінили втрати різних галузей в РФ

Спільні зусилля демократичного світу завдають дедалі більшої шкоди російській економіці. Зараз Росія є світовим лідером за кількістю запроваджених санкцій (понад 5500), випередивши навіть Іран.

Росія роками мала справу з санкціями нижчого рівня і працює над тим, щоб виробляти або ж доставляти контрабандою те, що їй потрібно.

Про це йдеться у матеріалі центру аналізу європейської політики (CEPA).

Проте схоже, що цей процес призвів до того, на що вказав голова російського комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та державного будівництва Андрій Клішас. Він сказав, що "програма імпортозаміщення повністю провалилася", і єдине, що можуть керівники галузі – похвалитися "бравурними звітами".

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З цим погоджується економістка і професорка МДУ Наталія Зубаревич. Замінити щось в принципі зараз неможливо. Вона вказала, серед іншого, на автомобільну промисловість, яка дуже залежить від імпорту. Іноземне обладнання було куплено, але тепер його було важко обслуговувати.

Забаревич зазначила, що навіть у її місцевій перукарні не було вибору фарби для волосся, оскільки імпорт тепер заборонений. Водночас працівники отримують контракти на неповний робочий день, а менші обслуговувальні фірми в таких сферах, як фітнес та кейтеринг, просто "впадуть" від зниження попиту.

"Російська економіка дуже тісно інтегрована у глобальний світ", – наголосила економістка.

Експерти Вищої школи економіки оцінюють, що ключові галузі промисловості РФ критично залежать від імпорту з ЄС та США. І на пошук альтернатив знадобляться роки, а це можливо не в кожній галузі. Наприклад, частка імпортних комплектувальних в обробній промисловості сягає 46%, а в деяких галузях вона перевищує половину.

Не краща ситуація і в фармацевтичній промисловості Росії. Частка імпортних ліків 2021 року становила 67%. За словами Зубаревич, 80-85% сировини, з якої виготовляють російські ліки, імпортується.

Те ж саме стосується й інших сфер. Так, імпорт на ринку автозапчастин Росії становить 95%; ігри та іграшки – 92%; взуття – 87%; телекомунікаційне обладнання – 86%; одяг – 82%; парфумерія, косметика та миючі засоби – 57% тощо.

Прокремлівські Telegram-канали почали періодично публікувати висновки експертів, які вказують на справжню ситуацію в російській економіці. Так, керівник аналітичного центру "Політген" Ярослав Ігнатовський визнав, що за останні вісім років імпортозаміщення в РФ не проводилося. За його словами, основні галузі економіки серйозно залежать від західної продукції, зокрема обладнання для секторів нафти і газу. У технологічних галузях (виробництво мікрочіпів і програмного забезпечення), як констатують експерти, Росія відстає від Заходу на 10-15 років.

"Незрозуміло, яким чином буде завершено новий проєкт з виробництва скрапленого газу "Арктика LNG2". Заборона на експорт чорних металів до Європи та США змусила "Северсталь" і "Магнітогорськ" у червні оголосити про скорочення виробництва металу на 20-40%. Швидше за все, скорочення складе близько 50%", – повідомила Зубаревич.

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У червні російська ділова газета "Взгляд" також визнала, що автомобільний ринок РФ має серйозні проблеми із "обвалом продажів нових автомобілів у Росії, якого ніколи не було раніше, навіть у кризовий 1998 рік". Згідно з прогнозами, закриється третина дилерських центрів.

Експерти сходяться на думці, що ці труднощі вплинуть насамперед на добробут звичайних росіян, але саме це найменше хвилює владу країни.

Нагадаємо, за даними розвідки Британії, 15 тис. російських доларових мільйонерів намагаються виводити грощі з РФ, але офіційно це неможливо.

ЄС надасть Україні статус кандидата на членство і посилюватиме санкції проти РФ

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