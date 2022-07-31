Росія погодилася показати експертам ООН і Червоного Хреста колонію в Оленівці: деталі

Україна раніше вимагала від РФ допустити на об'єкт представників цих організацій.
Росії погодилася запросити представників ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію через знущання з українських військовополонених в Оленівці.
Про це у повідомленні у Telegram пише Міноборони Росії.
Російське військове відомство стверджує, що це відбудеться "в інтересах проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці".
Нагадаємо, у полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".
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