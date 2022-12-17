Росія погрозами Медведєва намагається зірвати західну підтримку України - ISW

Заяви заступника голови Ради національної безпеки Росії Дмитра Медведєва про "законні цілі" для російської армії не стосуються війни в Україні, а мають на меті підсилити інформаційну операцію Кремля, щоб послабити західну підтримку України.

Таку думку висловили аналітика американського Інституту вивчення війни (ISW).

16 грудня Медведєв опублікував список з цілями, які він вважає законними для РФ, серед них були "збройні сили інших країн, які офіційно вступили у війну" в Україні.

Також Медведєв засумнівався, чи означає, що члени НАТО вступили у війну проти Росії, якщо вони надають Україні військову допомогу.

Аналітики вважають, що такі заяви Медведєва потрібні для посилення ефекту від масованих ракетних ударів по українській цивільній інфраструктурі. Таким чином Кремль намагається послабити підтримку Заходу для України, лякаючи ескалацією війни.

Риторика заступника голови Ради національної безпеки Росії не відповідає фактичній позиції керівництва РФ щодо війни в Україні. Росія, звісно, завдавала і буде завдавати ударів по західній техніці, яку надали Україні, але в цьому нема нічого незвичайного.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін може летіти до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком для того, щоб ще раз натиснути на самопроголошеного президента Білорусі та посилити інформаційну кампанію з приводу можливого нового наступу російських військ з території Білорусі.

Крім того, ми раніше інформували, що Путіна перед вторгненням в Україну попереджали про катастрофічні наслідки для Росії.

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