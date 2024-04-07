Росія погрожує Фінляндії і готується до тривалої конфронтації з НАТО – ISW

Кремль намагається стримувати розширення впливу Альянсу на інші країни та готує інформаційне підґрунтя для тривалої конфронтації з країнами Заходу.

МЗС Росії продовжує погрожувати Фінляндії та стверджує, що Фінляндія "втратила свою незалежність у прийнятті зовнішньополітичних рішень" після вступу до НАТО. Таким чином Кремль намагається стримувати розширення впливу Альянсу на інші країни та готує інформаційне підґрунтя для тривалої конфронтації з країнами Заходу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У ISW зазначили, що це наратив, який Кремль регулярно використовував для брехливого твердження про те, що НАТО контролює Україну і використовує країну в якості загрози Росії.

"Посол Росії у Фінляндії Павло Кузнєцов в інтерв'ю кремлівському виданню ТАСС 6 квітня заявив, що Фінляндія перебуває на "деструктивному курсі" у своїх відносинах з Росією і що вступ Фінляндії до НАТО перетворює Балтійський регіон на "зону потенційної ескалації", - пишуть аналітики.

Кузнєцов погрожував Фінляндії та альянсу НАТО загалом. Він стверджує, що Росія буде змушена відповісти на нарощування військової сили і зброї НАТО, або на розміщення ядерної зброї у Фінляндії, та що відповідь Росії буде адекватною, але не обов'язково симетричною, йдеться у звіті.

Крім того, російський посол в інтерв'ю стверджував, що вступивши до НАТО, країна приєдналася до "партії війни до перемоги над Росією", а також звинуватив фінську "русофобію" в тому, що вона призвела до повного розриву російсько-фінських відносин.

"Кузнєцов натякнув, що у Фінляндії немає іншого виходу, як покращити свої відносини з Росією, враховуючи, що «ми не можемо уникнути географії», але в односторонньому порядку звинуватив Фінляндію в поганому стані російсько-фінських відносин, незважаючи на штучну кризу мігрантів, яку Росія створила на території країни та неодноразові погрози Росії щодо Фінляндії та ширшого альянсу НАТО", - зауважили аналітики.

"ISW продовжує вважати, що російські погрози на адресу країн-членів НАТО спрямовані для стримування Заходу. Натомість заяви російських чиновників і дипломатів про уявні загрози з боку НАТО, спрямовані на створення інформаційних умов для виправдання і підтримки передбачуваної довгострокової геополітичної конфронтації із Заходом", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував ідею Макрона щодо військ НАТО в Україні і запропонував свій варіант.

Читайте також провідні новини дня: