Росія порушує всі правила світу: Зеленський на Радбезі ООН

Зеленський закликав світову спільноту до дій, щоб покарати країну-агресорку.

Президент Володимир Зеленський виступив засідання Ради Безпеки ООН щодо фіктивних референдумів Росії на окупованих територіях України.

Зазначимо, що Росія хотіла заборонити відеозвернення Зеленського шляхом голосування, мотивуючи це необхідністю "особистої присутності".

Засідання було скликане на вимогу Сполучених Штатів і Албанії.

Раніше пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що планує внести резолюцію, яка засуджує Росію за так звані "референдуми". Дипломатка заклала Радбез засудити застосування сили для перекроювання кордонів.

Як пише CNN, резолюція, яку спільно внесуть США та Албанія, буде багато в чому символічною, оскільки Росія майже напевно накладе на неї вето.

За інформацією видання, в кулуарах американські дипломати спілкуватимуться з усіма країнами в Раді Безпеки, включаючи дипломатів з Китаю та Індії, намагаючись змусити їх проголосувати "за".

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